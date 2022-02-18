Красногорск, , 16:35 — REGNUM В подмосковном городе Климовск трое рабочих сорвались с крыши пятиэтажки на улице Ленина, когда расчищали её от снега. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал «Mash».

"Двое погибли, за жизнь третьего борются врачи», — написал автор поста.

ТГ-канал отмечает, что оба погибших являются уроженцами Брянской области. Один из них скончался на месте, второй — по дороге в больницу.

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