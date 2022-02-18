София, , 16:34 — REGNUM В Болгарии началась реализация общенациональной программы по высадке на территории страны в общей сложности 100 миллионов деревьев. Об этом 18 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Саженец кедра © Из личного архива Антона Николаева

Согласно официальной информации, инициатива указанного мероприятия принадлежит министерству экологии и водных ресурсов (МЭВР) Болгарии. Акцию поддержали чиновники Еврокомиссии.

«Озеленение Болгарии является частью общеевропейской кампании по посадке в ЕС трех миллиардов растений к 2030 году», — отметил глава МЭВР Борислав Сандов.

Предполагается, что указанные работы в Болгарии будут проведены не только в лесных массивах, но и вдоль дорог в сельской местности и даже на обочинах шоссе. Общая сумма, выделенная на реализацию проекта, не уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкологии Болгарии выплатит €12,8 млн частной ТЭС