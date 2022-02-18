Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Все больше американцев причисляют себя к ЛГБТ-сообществу, и эта тенденция в значительной степени поддерживается представителями поколения Z, сообщает 18 февраля CNN со ссылкой на данные опроса Gallup.

Процент взрослых, причисляющих себя к ЛГБТ, в США увеличился с 3,5% в 2012 году до 7,1% в 2021 году.

Примерно 21% идентифицирующих себя как ЛГБТ родился между 1997 и 2003 годами. Среди поколения 1981 и 1996 годов к ЛГБТ себя причисляют 10,5%, а среди поколения, выросшего ранее, этот процент начинает снижаться.

При этом более половины опрошенных, почти 57%, уверены, что они бисексуальны. Это около 4% всех взрослых жителей США. Еще 20,7% респондентов считают себя геями, 13,9% — лесбиянками и 10% — трансгендерами.

Согласно результатам Gallup, представители поколений Z и X и миллениалы наиболее часто причисляют себя к бисексуалам. Пятнадцать процентов представителей поколения Z заявили, что они бисексуальны.