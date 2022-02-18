Саратов, , 16:57 — REGNUM В 2009 году в Саратове были совершены несколько краж икон. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, но он не явился на судебное заседание, а выехал за пределы страны. Злоумышленника объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Эмблема Интерпола Interpol.int

По версии следствия, преступник, находясь в квартире своего знакомого, похитил со стены образ Господа Вседержителя и Тихвинский образ Божией Матери. Одну из икон он сумел продать, а другую спрятал у себя дома. По факту кражи возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемого вынесли постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. В августе 2009 года злоумышленник не явился на назначенное судебное заседание и покинул Россию, уехав к своей матери в Испанию. Преступника объявили в международный розыск.

Из Испании была получена информация, что разыскиваемый в России мужчина отбывает наказание за совершенное на территории королевства преступление. В январе 2022 года было принято решение об экстрадиции в РФ. Сегодня, 18 февраля, в Мадриде правоохранительные органы королевства Испания передали обвиняемого сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2010 году на краже икон из храма Архангела Михаила, расположенного в селе Маянга Балаковского района, попался 27-летний мужчина.

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