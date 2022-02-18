Москва, , 16:25 — REGNUM 18 февраля в Государственной Думе РФ состоялось Собрание участников Оргкомитета Всероссийского движения «3 Сентября — За восстановление Дня Победы над Японией».

Повестка собрания:

Об общественной и государственной значимости Дня Победы над Японией; О создании Всероссийского движения «3 Сентября — За восстановление Дня Победы над Японией»; Об избрании Председателя и секретаря Оргкомитета; О месте нахождения секретариата Оргкомитета (Государственная Дума РФ, кабинет 907); О целях и задачах Оргкомитета и методах их достижения.

Цель движения: включить в календарь государственных праздников РФ (дней воинской славы и памятных дат России) — День Победы над Японией (1945 год). Задача: Добиваться принятия законопроекта N 978 334−7. Проголосовано единогласно.

Цели, задачи и программа действий были предварительно согласованы также с депутатом Государственной Думы РФ Алексеем Викторовичем Корниенко, Председателем Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолием Аркадьевичем Кошкиным, Председателем общественной организации «Российские учёные социалистической ориентации» (РУСО), Иваном Игнатьевичем Никитчуком, экс — заместителем министра рыбного хозяйства СССР Вячеславом Константиновичем Зилановым, Председателем Сахалинского отделения Русского географического общества Сергеем Алексеевичем Пономаревым и рядом других известных общественных деятелей, которые не смогли присутствовать на собрании.

Программа действий до 1 мая:

Подготовить и распространить в СМИ и сетях Пресс-релиз об основании движения; Создать сайт и телеграм-канал «3 Сентября — за восстановление Дня Победы над Японией»; Приступить к формированию местных отделений движения в регионах и муниципалитетах; Подготовить и разослать письма губернаторам с извещением о создании Движения и с предложениями оказывать содействие в формировании местных отделений, председателю и членам Межведомственной комиссии по историческому просвещению, а также призвать региональные власти осуществить оптовую закупку в издательстве «Родина» книги «3 Сентября» и в издательстве «Вече» книги «Как защитить свою историю?» для муниципальных библиотек региона (не менее 100 экз.); Подготовить и разослать федеральным и региональным ветеранским и другим патриотическим общественным организациям письма с извещением о создании Движения и с предложением сотрудничества и с просьбой высказать свою позицию по внесенному законопроекту и принятое решение о поддержке направить в ГосДуму РФ, а также принять участие в организации стендов 9 Мая и 3 Сентября с фотографиями земляков-героев и других участников разгрома милитаристской Японии в публичных библиотеках и других местах своего региона; Подготовить и направить всем депутатам ГосДумы РФ вопросник об отношении к внесённому законопроекту (срок ответа 1 месяц) с извещением, что позиция депутата (его ответ или неответ) будет предана гласности на сайте и в социальных сетях; Проводить пресс-конференции и обсуждения в СМИ и на ютьюб-каналах (начиная с 21 или 22 февраля); Принять участие в открытии выставки ко Дню Победы над Японией, которая пройдёт 1 мая в Центральном музее ВС.

Программа действий после 1 мая:

Организовать трансляцию имеющихся фильмов о разгроме милитаристской Японии по федеральным, региональным и частным телеканалам; Провести пикеты по всем регионам с раздачей листовок и буклетов о значении победы над милитаристской Японией и со сбором подписей в поддержку восстановления празднования Дня Победы над Японией 3 Сентября.

Председателем Оргкомитета избран — Соболев Виктор Иванович. Секретарём Оргкомитета — Кульнев Иван Анатольевич. Оргкомитет в процессе кооптации.