Красногорск, , 16:17 — REGNUM Всего в четырёх субъектах Российской Федерации уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышает 80%. Об этом 18 февраля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заместитель председателя правительства РФ отметила, что по состоянию на 18 февраля в России вакцинация первым компонентом проведена 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%. В четырех регионах он превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,9%, уменьшение за неделю на 0,9%), Карелия (83,8%, уменьшение за неделю на 1,8%), Севастополь (82,9%, уменьшение за неделю на 2,3%) и Мурманская область (82,8%, уменьшение на 0,7%)», — приведены слова Голиковой на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.

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