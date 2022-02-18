Каспи, , 16:12 — REGNUM В грузинском городе Каспи заседание депутатов городского совета (сакребуло) 18 февраля закончилось стычкой. Об этом сообщает агентство «Новости Грузия».

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На заседании рассматривали поправки в городской бюджет. Было предложено выделить 100 тыс. лари (около $33 тыс.) на покупку внедорожника. Депутаты от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) выступили против и сорвали заседание.

«Они сегодня используют 100 тысяч лари на приобретение комфортного джипа, в то время, когда народ голодает, когда у людей нет крыши над головой», — заявила журналистам член ЕНД Нугзар Нониашвили.

Сообщается, что дошло до потасовки. В сакребуло вызвали полицию. Правоохранители вывели оппозицию и журналистов из зала заседания. По предварительным данным, некоторые представители СМИ получили синяки и ссадины, у сотрудников одного из телеканалов повредили оборудование.

«Они начали провокации и насилие сразу, как вошли. Я зафиксировал, что, если у кого-то были вопросы, исходя из регламента, мы бы дали ответы, но всё продолжилось в другом формате. Они пришли ради провокации, и все были настроены на рукопашную», — заявил журналистам председатель сакребуло Шота Бегларашвили.