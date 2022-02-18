Москва, 18 февраля 2022, 16:11 — REGNUM Заявления официального Киева о том, что прямого диалога с республиками Донбасса не будет, фактически являются отказом от выполнения Минских соглашений, сообщил 18 февраля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, который накануне, 17 февраля, сказал, что бессмысленно было бы ему вступать в прямые переговоры с Донецком и Луганском, глава МИД РФ напомнил о безальтернативности выполнения Минских соглашений на пути урегулирования ситуации на Украине.
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