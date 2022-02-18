Севастополь, , 16:08 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено следственными органами по факту гибели четырёх жильцов при пожаре в многоквартирном жилом доме в Инкермане 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

«По данным следствия, утром 18 февраля 2022 года в городе Инкермане произошло возгорание в одном из многоквартирных жилых домов, где после тушения пожара были обнаружены тела жильцов», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины возгорания, выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение соответствующих экспертиз. Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц по своевременному признанию дома аварийным и проведению мероприятий по расселению проживающих в нем граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 18 февраля в Инкермане загорелся 12-квартирный жилой деревянный дом. Известно о гибели четырёх человек — двух взрослых и двоих детей. Эвакуированы 30 человек.