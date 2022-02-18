Джакарта, , 16:08 — REGNUM В Индонезии выплатили компенсацию семьям 43 жертв терактов, сообщает CNN Indonesia.

Бали Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвы терактов на Бали получат 6 165 000 000 индонезийских рупий.

В общей сложности 357 человек погибли в результате 57 террористических актов, произошедших в 19 провинциях Индонезии, включая иностранцев, проживающих в США, Германии, Австралии, Канаде и Нидерландах. Общая сумма компенсации составляет 59 220 000 000 рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, большинству индонезийских истребителей более 20 лет, поэтому министерство обороны решило закупить десятки новых самолетов.

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