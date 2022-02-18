Рыбинск, Ярославская область, 18 февраля 2022, 17:03 — REGNUM Две третьих жилого сектора Рыбинска остались без холодного водоснабжения из-за аварий на очистных сооружениях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города.

Очистные сооружения
Очистные сооружения
Алексей Рябченков

Отключение воды провел ГУП «Северный водоканал».

«Северный водоканал» отключил воду в большинстве районов Рыбинска. Авария на очистных сооружениях №2. Обещают устранить в течение четырех часов. На это время 2/3 города от Призмы до Перебор останутся без холодного водоснабжения. Остановку пришлось производить аварийно, поскольку засорились фильтры. Отложить отключение до ночи тоже нельзя, процессы водо‑ и теплоснабжения взаимосвязаны», — рассказал и.о. главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Глава Рыбинска дал указание обеспечить подвод воды в лечебные учреждения города.