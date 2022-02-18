Рыбинск, Ярославская область, 18 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Две третьих жилого сектора Рыбинска остались без холодного водоснабжения из-за аварий на очистных сооружениях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу города.

Алексей Рябченков Очистные сооружения

Отключение воды провел ГУП «Северный водоканал».

«Северный водоканал» отключил воду в большинстве районов Рыбинска. Авария на очистных сооружениях №2. Обещают устранить в течение четырех часов. На это время 2/3 города от Призмы до Перебор останутся без холодного водоснабжения. Остановку пришлось производить аварийно, поскольку засорились фильтры. Отложить отключение до ночи тоже нельзя, процессы водо‑ и теплоснабжения взаимосвязаны», — рассказал и.о. главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Глава Рыбинска дал указание обеспечить подвод воды в лечебные учреждения города.