18 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 21:36 — REGNUM В Южной Корее обсудили публикацию контента для взрослых в телеграм-чате избирательного комитета правящей партии.

Ничего не вижу Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 18 февраля стало известно о том, что накануне в чат избирательного комитета Демократической партии «Тобуро», в котором было около 3000 участников, внезапно загрузили 10 видео, попадающих под классификацию «контент для взрослых».

Позднее представитель партии отметил, что контент запостил человек, которого ошибочно добавили в общий диалог. В настоящее время видео и тот, кто его опубликовал, удалены из чата.

Между тем в групповом чате оппозиционной партии «Сила народа», в котором состоят 230 человек, опубликовали видео, в котором запечатлены кадры ДТП с участием маленького ребенка.

Сообщается, что данное видео опубликовал человек, подписавшийся главой избирательной кампании партии. В партии также назвали инцидент «злонамеренной ловушкой» и призвали провести расследование.

«Пытаются убедить общественность не совершать преступления на сексуальной почве, а сами в итоге смотрят порнографический контент в Telegram», — смеется esr1***.

«Ага, взяли и поверили, что его «случайно» пригласили», — пишет audg***.

Telegram Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Хранение порнографического материала карается по закону», — отмечает leew***.

«Может, это кто-то скинул доказательства сексуального домогательства кого-то из членов партии?» — предполагает shbg***.

«Кто приглашает в чат неизвестные номера?» — недоумевает uool***.

«Кажется, что это вполне нормальное явление для правящей партии», — предполагает zama***.

«Снова будут отпираться и оправдываться?» — интересуется apfm***.

«Как глупо…» — отмечает newf***.

«Полагаю, что скоро в интернете появятся новости о том, кто же загрузил порнографический контент», — предполагает mid_***.

Пользователь

«Кто поверит в то, что человека якобы пригласили по ошибке? Я бы охотнее поверил в то, что кого-то просто взломали», — пишет kdk1***.

«Не держите общество за дураков», — призывает sky0***.

«Мир сошел с ума», — отмечает deil***.

«Как всегда… Демократическая партия продолжает разочаровывать», — пишет yei9***.