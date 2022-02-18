Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM В соцсети «ВКонтакте» добавят обязательную двухфакторную аутентификацию. Об этом 18 февраля пишет «Хабр».

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Нововведение коснётся лишь владельцев и администраторов сообществ в соцсети. Как отмечают представители «ВКонтакте», это позволит уберечь группы от злоумышленников, а также предотвратить доступ к аккаунтам.

Добавим, что те администраторы сообществ, кто не подключит двухфакторную аутентификацию, не сможет публиковать обновления в группе. Нововведение также добавит ряд сложностей — при утере пароля его нельзя будет восстановить с помощью номера телефона. Также воспользоваться резервным кодом аутентификации, находясь за пределами доступа к сети и телефона с активным аккаунтом, можно лишь единожды. Всего таких кодов будет десять.

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