Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Свердловской области опровергли факт попытки похищения детей неким мужчиной на «Волге». Об этом пишут СМИ.

Преступность

По данным Е1.ru, ребёнок признался, что выдумал эту историю. Факт хищения не подтвердился. Мотивы мальчика не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ прошла информация о том, что некий водитель якобы пытался похитить ребёнка. После этого силовики начали проверку.