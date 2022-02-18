Москва, , 15:58 — REGNUM Для российских адвокатов следует усилить социальные гарантии, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель профсоюза адвокатов России, член Российской трёхсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений и социально экономических интересов сторон социального партнёрства Григорий Абуков.

Адвокат Moneyball.info

По его словам, профсоюз адвокатов России выступает с предложением о пересмотре некоторых положений федерального закона «Об адвокатуре». Это вызвано необходимостью усиления социальных гарантий для адвокатов.

«Как председатель профсоюза адвокатов, я хочу отметить, что в действующем ФЗ «Об адвокатуре», а также в предлагаемых Министерством юстиции РФ поправках к нему, основное внимание уделяется регуляторной составляющей адвокатской деятельности. Однако при этом забывается об очень важном в наши дни направлении — социальных гарантиях для адвокатов. Адвокаты — люди, обеспечивающие конституционное право граждан Российской Федерации на защиту. Они нуждаются в социальных гарантиях в неменьшей степени, чем другие категории трудящихся. Но Министерство юстиции РФ и ФПА РФ свои реформаторские усилия направляют исключительно на регуляторную составляющую законодательства об адвокатуре. Понять их можно: они расширяют пространство контроля над адвокатской деятельностью», — сказал Абуков.

По его словам, 17 февраля 2022 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, которая является координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и социально экономических интересов сторон социального партнёрства, утвердила Единый план мероприятий РТК.

«Соответственно, будут рассматриваться почти все вопросы в сфере социально-экономической защищенности адвокатов, включая проблематику задолженности по оплате труда адвокатов, совершенствование оплаты труда. Как председатель Профсоюза адвокатов России, я считаю необходимым обеспечение гарантий защищенности социально-трудовых прав адвокатов, в том числе в направлении увеличения их доходов, а также повышения уровня занятости адвокатов. Кроме того, важный вопрос — улучшение качества условий труда адвокатов, работающих в судах и следственных кабинетах следственных изоляторов системы исполнения наказаний. Стоит отметить и важность установления барьеров для чрезмерного регулирования адвокатской деятельности. Стремление Минюста РФ регулировать работу адвокатов не должно приводить к препятствиям для нормальной адвокатской деятельности», — считает председатель профсоюзной организации.

Он пояснил, что в числе предложений профсоюза — увеличение базовой ставки оплаты труда, создание гарантий занятости адвокатов, «что можно достичь посредством развития механизма социального партнерства, которое прописывается и в статье 75.1 Конституции Российской Федерации».

Абуков отметил, что в решении РТК, принятом 24 сентября 2021 года, рекомендуется федеральным органам исполнительной власти обратить внимание на идею социального партнёрства.

«Наш профсоюз намерен развивать систему социального партнёрства на отраслевом и региональном уровнях. Уже подписано отраслевое соглашение в сфере адвокатуры на 2021−2023 годы», — рассказал собеседник ИА REGNUM.