Духовницкий район, Саратовская область, , 16:09 — REGNUM В Саратовской области 14-летний юноша подозревается в разбойном нападении на 75-летнюю женщину. Он находится под подпиской о невыезде, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступность

Днем 16 февраля нетрезвый подросток решил завладеть имуществом пожилой соседки. Он вооружился ножом и пришел в частный дом женщины, проживающей в поселке Духовницкое. Юноша проник в жилище через незапертую дверь и увидел в комнате хозяйку. Демонстрируя нож, он нанес соседке не менее одного удара кулаком в область лица, а затем потребовал от нее денег. Пенсионерка начала сопротивляться и схватила стоящий рядом табурет. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавшая обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове по подозрению в совершении серий разбойных нападений задержан ранее не судимый 35-летний мужчина. Налетчик приходил в магазины и похищал деньги из касс. Еще одной жертвой подозреваемого стала случайная прохожая.

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