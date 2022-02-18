Уфа, , 16:02 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил минобрнауки региона предусмотреть возможность ежегодного увеличения количества бюджетных мест в колледжах на 500 человек до 2030 года. Об этом 18 февраля он сообщил на первом заседании республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

Студенты Minobrnauki.gov.ru

«Индекс промышленного производства в республике по итогам 2021 года составил 107,5 процента. Каждый год мы его наращиваем, открываем новые предприятия. Это значит, что через несколько лет республика рискует столкнуться с острой нехваткой трудовых ресурсов. Этого мы не должны допустить», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Первый вице-премьер — министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов сообщил, что автоматизация производственных процессов, как способствует повышению производительности труда, так и усиливает конкуренцию среди персонала.

Он отметил, что при этом работодатели сетуют на нехватку рабочих рук. В связи с этим в республике разрабатывают программу мотивации для руководителей предприятий по участию в обучении молодых и переподготовке опытных специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров поручил минобрнауки региона внести предложения по повышению зарплаты педагогам системы среднего профессионального образования.

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