Кострома, 18 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отменил решение нижестоящей инстанции и направил на новое рассмотрение дело об имуществе семьи бывшего начальника УМВД России по городу Костроме Сергея Ландышева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление МВД по Костромской области

Напомним, поводом для судебного разбирательства послужили сведения, предоставленные супругой Ландышева в рамках декларационной кампании 2019 года. В этот период она работала консультантом отдела финансов, проверок и контроля департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

Чиновница указала, что в отчётном периоде её супруг приобрел два земельных участка совокупной площадью около 2 900 кв. м, жилой дом и бульдозер общей стоимостью 8,3 млн рублей. При этом согласно ранее предоставленным Ландышевой сведениям доходы её семьи за предыдущие три года были скромнее — 4,8 млн рублей.

На основании этих данных прокурор Костромской области Юрий Рываев обратился в Свердловский районный суд Костромы и потребовал обратить в доход государства машину, земельный участок площадью 1500 кв. м и взыскать с супругов 6,5 миллиона рублей — денежный эквивалент стоимости половины дома и земельного участка.

Суд первой инстанции отказался удовлетворять иск, так как посчитал доказанным получение супругами дохода в общей сумме более 8,7 млн рублей за три предшествовавших года. Прокурор обжаловал решение в Костромском областном суде и выиграл процесс. Семья экс-полицейского продолжила борьбу за имущество во Втором кассационном суде общей юрисдикции в Москве.

Ознакомившись с материалами дела, судья счёл, что Костромской областной суд неправомерно отказался учитывать в доходах семьи накопления по вкладам, денежные подарки и средства займа. Также в решении по гражданскому делу отмечается, что несоответствие стоимости приобретённого имущества доходам за предыдущие года является «достаточным поводом» для проведения проверки, но не должно рассматриваться как «безусловное основание» для его обращения в доход Российской Федерации. Таким образом, московский суд отменил решение Костромского областного суда и направил дело на новое рассмотрение. Разбирать его на этот раз будет другой судья.