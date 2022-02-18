Москва, 18 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Свои соболезнования по поводу кончины советского и российского актера, народного артиста РФ Геннадия Юхтина выразила министр культуры России Ольга Любимова. Текст ее телеграммы 18 февраля приводит пресс-служба Минкультуры РФ.

Kino-teatr.ru Геннадий Юхтин

«Прискорбной новостью для мира отечественного кинематографа стал уход из жизни народного артиста РФ Геннадия Гавриловича Юхтина», — говорится в телеграмме.

Также Любимова отметила, что покойный был ярким и разноплановым актером, который был наделен щедрым талантом и неиссякаемой энергией, а также умел глубоко прочувствовать эмоции своих героев и удивительно точно передать замысел режиссеров.

Кроме того, глава Минкультуры указала, что добрая память о Юхтине сохранится в сердцах поклонников, знающих и любящих его творчество.

«Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Геннадия Гавриловича», — также отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киноактер Геннадий Юхтин, ранее госпитализированный с COVID-19, умер в возрасте 89 лет.

Отметим, Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области (ныне — Самарская область) и окончил ВГИК в 1955 году, став актером Театра-студии киноактера. Он известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Дело Румянцева» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Братья Карамазовы» (1969) и др.