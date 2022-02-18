Варшава, , 15:57 — REGNUM Заместитель директора Правительственного центра безопасности Польши Марек Кубяк на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что по состоянию на 13 часов 18 февраля в республике из-за урагана и сильных ветров погибли три человека, еще 19 пострадали.

Сильный ветер Александр Погожев © ИА REGNUM

«В Любушском воеводстве один человек скончался из-за падения дерева на автомобиль. В Западно-Поморском воеводство — две жертвы, кран упал на работающих на крыше людей, в результате чего один человек погиб на месте, второй скончалась по пути в больницу. 19 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Правительственный Центр безопасности разослал жителям Польши смс-предупреждения об опасных сильных порывах ветра по всей стране. Синоптики сообщают, что на севере и юге Польши наблюдаются грозы, а также град. Шквалистый ветер был зафиксирован и в центральной части Польши. В Силезском и Малопольском воеводствах (юг Польши) порывы ветра могут достигать 80 км/ч, а местами даже 100 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, бури и грозы прошли в Польше в ночь с 16 на 17 февраля, а также с 17 на 18-е число.