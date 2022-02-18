Архангельск, , 15:56 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от ковида завершили девять подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

«Спутник М» Правительство Бурятии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«Всего в регионе первый этап вакцинации прошли 528 559 человек, полный вакцинальный комплекс получили 506 005 человека», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3031 человека.