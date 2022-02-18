Москва, 18 февраля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) опубликовало официальный ответ Министерства иностранных дел России на запрос о принятии Европейским парламентом резолюции, призывающий ввести санкции в отношении ЧВК «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

В документе замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил уверенность, что антироссийская риторика Европарламента является частью информационной кампании Запада по сдерживанию развития России. Это очередная попытка воспрепятствовать реализации самостоятельного курса Москвы на международной арене, уверен дипломат.

«Практическим выражением такой линии стали приятые Советом ЕС 13 декабря 2021 года односторонние ограничительные меры в отношении восьми российских граждан и четырех организация якобы в связи с их причастностью к деятельности российской частной военной компании в ряде регионов мира», — говорится в документе.

Заявление МИД России подтверждает позицию СОМБ относительно антироссийской кампании, направленной на дискредитацию отечественных инструкторов в Африке, говорится в заявлении организации.