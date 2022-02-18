Владимир, , 15:55 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 140 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

18 февраля выявлено 2275 новых случаев заражения коронавирусом — на 136 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 121 тыс. 386 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 88 тыс. 419 пациентов, в том числе 447 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3178 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.