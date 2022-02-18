Бухарест, , 15:53 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии предложило план по увеличению суммы пособия на питание для малоимущих пациентов государственных медицинских учреждений страны. Об этом 18 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, в ближайшее время соответствующий вопрос будет рассмотрен на очередном заседании правительства страны. Предполагается, что уже с марта нынешнего года каждый «бюджетный» пациент сможет рассчитывать не на 11 леев ($2,55), а на 25 леев ($5,75) ежедневного больничного содержания.

«Крайне важно обеспечить все комфортные условия для пребывания граждан в больницах, и гарантировать изменение рациона питания в сторону его улучшения», — резюмировал министр здравоохранения Румынии Александру Рафила.

Напомним, в Румынии действует система страховой медицины. Тем не менее, около миллиона граждан страны не имеют постоянных полисов на случай заболевания.