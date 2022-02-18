Екатеринбург, 18 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под стражу отправлен ещё один участник избиения женщин, произошедшего 11 февраля. Постановление об этом вынес Железнодорожный райсуд.

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Ранее задержанными по этому делу были два молодых человека. Один из них уже арестован. Поддержать из в суд пришли родственники и представители диаспоры.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшими оказались педагог и её дочь. Изначально уголовное дело возбудили в отношении только одного участника. И лишь после разразившегося скандала правоохранительные органы задержали второго и приступили к поискам остальных.