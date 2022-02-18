Пекин, , 15:49 — REGNUM Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что готова выступить на чемпионате мира. Об этом 18 февраля она рассказала журналистам.

Анна Щербакова Luu

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«На чемпионат мира хочется поехать. Нет ощущения, что завершила свою работу», — сказала Щербакова.

Чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Щербакова выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании. Второе место заняла ещё одна российская фигуристка Александра Трусова. Бронза досталась японке Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвёртое место.

Напомним, Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России.

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