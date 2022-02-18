Астана, 18 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Во время январских массовых беспорядков в городах Казахстана двое детей погибли, а семеро получили ранения. Об этом 18 февраля сообщил в ходе брифинга глава комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава республики Бауыржан Байсеркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Двое детей погибли от пулевого ранения в Алма-Ате, семеро поступили в стационары с огнестрельными ранениями: четверо в Алма-Ате, двое в Алма-Атинской области и один в Жамбылской области», — сообщил Байсеркин.

Всего, по его словам, за медицинской помощью обратились 2740 человек, из них 188 пациентам потребовалась реанимация.

Стоит отметить, что ранее в Алма-Ате сообщили о гибели четырёхлетней девочки, которая была в машине, проезжавшей мимо протестующих. Машину тогда обстреляли. Там также находилась ещё 15-летняя сестра погибшей, которая были ранена и доставлена в реанимацию.

Кроме того, в бывшей казахстанской столице сообщили о гибели пятилетнего мальчика, в которого попала пуля, когда он выбежал на улицу, услышав шум стрельбы. Ребёнок подумал, что запустили фейерверк.