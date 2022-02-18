Москва, , 15:47 — REGNUM То, что российские банки повышают ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ и ростом инфляции, процесс вполне естественный, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

«В последние годы влияние регулятора на уровень ликвидности в финансовой системе всё выше, особенно в свете того, что возможности российских банков привлекать финансирование за рубежом существенно ограничено из-за санкций и могут ещё больше сократиться.

И не только из-за санкций, но и потому, что сами ведущие западные центробанки начинают цикл повышения ставок, а рубль из-за политических факторов существенно недооценен.

Повышение ставок по кредитам будет снижать готовность россиян кредитоваться как для потребления, так и для бизнеса.

Повышение ставок в банках сократит готовность граждан РФ вкладываться в акции и облигации.

При том, что инфляция, как предполагается, начнет снижаться, эти тенденции дополнительно усилятся. Это может привести к охлаждению отечественной экономики», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 февраля Сбербанк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 п. п., максимальная доходность составит 9,5%.

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