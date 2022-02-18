Иерусалим, 18 февраля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Саймон Леваев (Шимон Хают), герой документального фильма Netflix «Аферист из Tinder», нашёл новый способ извлечь выгоду из своей славы. Об этом 18 февраля пишет Daily Mail.

Фото из профиля Саймона Леваева в Instagram Саймон Леваев

По данным СМИ, Леваев начал продавать персонализированные видео-приветствия в специальном приложении Cameo. Стоимость одного ролика равна £146 (более 15 тыс. рублей).

Ранее Леваев подписал контракт с менеджером по работе с талантами для того, чтобы запустить своё шоу. Проект будет посвящён свиданиям.

ИА REGNUM напоминает, что Саймон Леваев — израильский мошенник, который знакомился с девушками через приложение Tinder с целью дальнейшего обмана. Ему в общей сложности удалось получить от своих жертв £7,4 млн (более 761 млн рублей).