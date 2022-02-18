18 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение The Washington Post о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой» для того, чтоб ввести в заблуждение США и другие государства, а Россия «на самом деле» якобы готовится к атаке с применением химического оружия.

Мирослава Романенко, , 16:01 — REGNUM Объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был «преднамеренной уловкой» для того, чтобы ввести в заблуждение США и другие государства, а Россия «на самом деле» якобы готовится к атаке с применением химического оружия. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей американской разведки.

«Белые каски» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Двое официальных лиц США заявили, что есть дополнительные разведданные, указывающие на то, что Россия под чужим флагом будет использовать химическое вещество, которое обездвижит мирных жителей, а затем использует трупы, чтобы создать впечатление, будто украинцы отравили газом и убили мирных жителей. Один из чиновников сказал, что вина может быть возложена и на американцев», — в частности, приводит фрагмент материала The Washington Post издание «ШарийNET».

Материал The Washington Post обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» на страницах издания «ШарийNET».

"Зачем в XXI веке вообще нужно химическое оружие, включите пропаганду по телевизору, эффект будет гораздо разрушительнее», — отреагировал Павел К.

«Страна, у которой по всему миру разбросаны химлаборатории, будет что-то трындеть об использовании химоружия Россией!!! Наглость высшей пробы!!!» — возмутилась Milana M.

«Сирийский сценарий отрабатывают црушники», — пишет Олег Валерьевич.

«Теперь Штаты дебилам (то есть нам, украинцам) продадут старые противогазы. А я вот не знаю, когда маразм дойдет до бактериологического оружия, что будут продавать?» — поинтересовался Петр М.

Противогаз Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет у России ручных «Белых касок» для таких постановок…» — пишет Ирина Т.

«О, свои планы озвучили! Координаты с точностью до метра, время до секунды, позывные минеров…» — добавил «Баран Обама».

«По себе других не судят… Россия никогда, в отличие от США, не применяла химическое оружие. А также утилизировала запасы согласно конвенции…» — отреагировал Alex E.

«Белые каски» уже, наверное, и фильм сняли со всеми «доказательствами» применения Россией «Новичка», — с сарказмом пишет Анатолий С.

«Насколько же они шизофреники? Они говорят все то, что делают сами», — отметил Алексей В.

«Пробирочкой уже трясли? Это вам не Ирак, клоуны! Украинскую экономику, однако, исправно продолжают шатать. Скоро в ней даже мелочь звенеть не будет!..» — написал Денис К.

«Походу… [американцам] опять нужно утилизировать металлолом», — добавил Антон П.

«Разведке США надо набрать новых сценаристов. Эти исписались еще на Ираке. И вообще, они там, в разведке США, как в ставке Гитлера — все сплошь малахольные», — прокомментировал Игорь К.

Колин Пауэлл демонстрирует пробирку якобы с биологическим оружием (сибирской язвой) на заседании ООН 5 февраля 2003 года. После этого президент США Джордж Буш отдал приказ о начале войны в Ираке

«Дайте угадаю, травит газом природным?» — иронизирует Алексей Г.

«Учитывая, что на Украине размещены порядка двадцати биолабораторий америкосов, — они легко могут организовать и провести любую химическую и биологическую атаку!!! «Держите вора» громче всех кричит именно сам вор!!!» — отметил Василий П.

«Разведка США уже звучит как британские ученые», — добавила Марина К.

«По себе судят. То есть рассказывают, как бы поступили они», — подытожил Алексей Д.

Читайте также: Фейки и заклинания: Лавров объяснил, для чего Запад пугает «вторжением»