Уфа, 18 февраля 2022, 15:46 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству образования и науки республики внести предложения по повышению заработной платы педагогам системы среднего профессионального образования. Об этом он сообщил 18 февраля на первом заседании республиканского совета по среднему профессиональному образованию.
Сообщается, что в текущем году кроме финансирования в рамках госзадания по подготовке кадров в системе среднего профессионального образования, в бюджете региона предусмотрели дополнительные средства на укрепление материальной базы колледжей до одного млрд рублей.
«Также до 2030 года поэтапно будем укреплять материально-техническую базу колледжей, проведём капитальный ремонт учебных корпусов и общежитий», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.
Назаров также напомнил, что с 2022 года в Башкирии стартует рейтингование глав учреждений среднего профессионального образования. Оно позволит определить 10 лучших директоров колледжей и 10 отстающих.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил минобрнауки региона определить порядок выделения дополнительных средств из регионального бюджета на развитие системы среднего профессионального образования.
«Необходимо оперативно довести до адресата каждый рубль из выделяемого в этом году 1 млрд рублей на нужды наших колледжей. Что касается рейтингования директоров, то считаю будет правильным, если отстающим дадут шанс исправить ситуацию в своем колледже», — приводит пресс-служба его слова.
Также он поручил минобрнауки Башкирии внести предложения по повышению заработной платы педагогам системы среднего профессионального образования.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, а Башкирии насчитывается 96 колледжей.
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