Москва, , 15:42 — REGNUM Метод уменьшения емкости упаковки продуктов питания для снижения психологического фактора роста цен — не самый лучший маркетинговый ход, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Цены на продукты Uainfo.org

«Во-первых, когда потребители это заметят, их лояльность бренду сильно снизится и они предпочтут выбрать продукцию другого производителя, у которого объем товара в упаковке остался прежним.

Для этого есть и вполне рациональные причины — ведь потребитель платит и за содержимое и за упаковку, причем доля стоимости второй в готовом товаре при снижении содержимого растет.

Получается, большая часть денег уходит на то, что потребителю самому не нужно и в итоге окажется в мусоре.

Также в цене готовой продукции при этом возрастает доля расходов на логистику и НДС.

Во-вторых, денег у потребителя от этого больше не станет, так что с долгосрочной проблемой снижения спроса производители всё равно столкнутся.

Более гибким ответом на рост цен мог бы быть переход на более экономичную упаковку. И с точки зрения лояльности потребителей, и с точки зрения снижения сопутствующих расходов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производители продуктов в РФ уменьшают размер упаковки товаров, сохраняя их прежнюю стоимость, к этому компании подталкивают рост издержек.

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