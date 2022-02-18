Казань, 18 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В Татарии по итогам прошлого года резко выросло количество осужденных за коррупцию. Со слов председателя Верховного Суда республики Ильгиза Гилазова, по сравнению с 2020 годом в число коррупционных дел в судах выросло на 62%.

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«Существенно выросло число осужденных за дачу взятки, изнасилование и хулиганство. Так, количество коррупционных преступлений выросло на 62%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 21%», — уточнил спикер.

За прошлый год в четыре раза реже стали помещать подозреваемых под домашний арест. Незначительно снизилось количество ходатайств о заключении подозреваемых под стражу. Республиканскими судами рассмотрено 1,3 тыс. ходатайств об условно-досрочном освобождении, 25% из них были удовлетворены.

На рассмотрение с присяжными заседателями поступило за год 18 дел, вынесено семь приговоров. Четырех человек оправдали, пять обвиняемых получили сроки. Всего в судах Татарии в 2021 году вынесли приговор 13 тыс. человек.

Глава республики Рустам Минниханов заявил, что нельзя оставлять без внимания факт значительного роста количества дел о коррупционных преступлениях.

«Коррупция разрушает общество, подрывает доверие к власти и должна пресекаться — быстро и эффективно. Безусловно, здесь главную роль играют действенные профилактические меры. Их следует осуществлять повсеместно», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии нагрузка на Арбитражный суд в 2021 году выросла до 124 дел в месяц.

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