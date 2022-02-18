Архангельск, , 15:41 — REGNUM В Архангельской области за сутки из-за схода снега с крыш погибли две женщины, сообщает региональный Следком.

Уборка снега с крыши (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Один из трагичных случаев произошел в дачном поселке «Катунинец» в Приморском районе. На 24-летнюю женщину под тяжестью снега обрушился навес крыльца. Тело погибшей обнаружил сосед.

Еще один случай произошел в поселке Палово Холмогорского района. На 60-летнюю пенсионерку под тяжестью снега упал деревянный навес от колодца.

«Следствию предстоит установить обстоятельства происшествий, причины смерти женщин и по результатам проверок принять процессуальные решение», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, москвичку убила упавшая с крыши глыба льда.