Варшава, 18 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За последние сутки пограничники в Польше задержали на границе с Белоруссией еще четырех человек, подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 18 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Польские пограничники задержали четыре человека по подозрению в пособничестве нелегальной миграции. Среди них оказалось трое граждан Турции, один гражданин Белоруссии и один — Сирии. Известно, что граждане Турции и Сирии постоянно проживали на территории ЕС и могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги. Гражданин Белоруссии же перевозил нелегалов на своем автомобиле и был задержан полицейскими недалеко от польско-белорусской границы», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией. Польское руководство также инициировало строительство стены на границе с Белоруссией.