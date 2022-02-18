Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM На Среднем Урале задержали группу черных копателей. Их подозревают в незаконной добыче драгоценных металлов. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Золото



Информацию о незаконной добыче золота под Норильском Свердловской области сотрудники Росгвардии получили 16 февраля. На месте обнаружили более 10 единиц спецтехники. Сотрудники регионального УФСБ и росгвардейцы задержали более 20 человек и изъяли более 20 килограммов золотосодержащего песка.

Площадь раскопок составила несколько гектаров. Из-за незаконной деятельности был поврежден лесной фонд. По факту произошедшего проводится проверка.