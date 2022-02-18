Бишкек, 18 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Киргизии прокомментировало ситуацию с введением в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской и Калужской областях России запрета на привлечение иностранных трудовых мигрантов к работе в сферах торговли, общественного питания и общественного транспорта.

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В дипломатическом ведомстве отмечают, что перечисленные ограничения не распространяются на граждан Киргизии, поскольку республика является участником Евразийского экономического союза.

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«В соответствии с Договором о ЕАЭС, государства-члены Союза не применяют ограничения, установленные их законодательством в целях защиты национального рынка труда, за исключением ограничений, установленных настоящим договором», — поясняет киргизский МИД.

Также внешнеполитическое ведомство призвало киргизстанцев направить письменное сообщение на электронную почту киргизского посольства в России в том случае, если российские работодатели в этих трёх регионах будут отказываться брать на работу трудовых мигрантов из Киргизии.

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