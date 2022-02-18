Орел, , 15:38 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбудили следственные органы после обрушения наледи на подростка с крыши здания в центре Орла 18 февраля, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СК СКР по региону Александр Коргин.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, с крыши дома №3 по ул. Гостиной города Орла на несовершеннолетнего потерпевшего упала наледь. В результате мальчик получил травму головы и был госпитализирован в реанимационное отделение БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З. И. Круглой», ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время установлено, что многоквартирный дом, с которого обрушилась наледь, не находился в управлении, со стороны муниципалитета его содержание и обслуживание не осуществлялось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия свою проверку организовала прокуратура — мэру Орла уже внесено представление.

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