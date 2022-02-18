Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону мужчина, работающий на одной из строительных площадок, выпал из строительной люльки. Мужчина находится в реанимации.

Марина Каширская ИА REGNUM Строители

Инцидент случился на улице Береговой вечером 17 февраля. Люлька сорвалась и упала на пострадавшего, пишет «Комсомольская правда». 32-летний рабочий получил черепно-мозговую травму, а также травмы таза и позвоночника.

За жизнь пациента борются врачи. Мужчина находится в коме.