18 февраля 2022 | Время чтения 8 мин

Игорь Свирин, , 21:34 — REGNUM



Плакаты с президентом России на деревьях в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

«Выступая на различных мероприятиях с участием представителей власти, в ответ на вопросы, которые я задаю от лица жителей региона, о том, как выполняются поручения президента и постановления правительства, мне говорят о том, что, Елена Акинфовна, вы поднимаете протестную повестку нашего региона», — Елена Шаройкина председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ —

В четверг, 17 февраля, в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Соблюдение прав активистов и НКО, выступающих против экологических правонарушений». Уже из названия ясно, что права защитников природы нарушаются, только вряд ли читатели могут вообразить себе масштабы произвола. Право на благоприятную окружающую среду вдруг стало тождественно предательству Родины. Стоит лишь гражданам заявить о нецелесообразности тех или иных проектов, как против них единым фронтом выступают чиновники и инвесторы и превращают во врагов государства. На войне нет места милосердию, поэтому активистов обвиняют в «оранжизме» и подрыве стабильности. Одних недовольных просто избивают, против других открывают дела об административных и уголовных правонарушениях, а некоторых и вовсе пытаются сделать сумасшедшими и отправить на лечение.

В противостоянии между бизнесом, аффилированной с ним бюрократией и гражданами никто не намерен отделять «козлищ от агнцев», то бишь стремящихся найти баланс между развитием и сохранением природы природозащитников и «зеленых», являющихся организационным оружием в борьбе с человечеством. По сути, несогласный становится врагом для тех, кто давно национальные интересы рассматривает исключительно сквозь призму своих корпоративных потребностей.

В этом смысле удивительно слышать заявления участников круглого стола о том, что борьба за сохранение природы не имеет политического измерения. Любые согласования общественных интересов и есть политика. Из-за того, что классовые сражения переместились из сферы производственно-экономических отношений в сферу в широком смысле социальную, они не стали менее политическими. Неоднократные попытки как внутренних, так и внешних акторов возглавить законное недовольство людей и развернуть его в сторону свержения власти наглядно свидетельствуют об истинной природе «неполитических» противоречий.

Круглый стол «Соблюдение прав активистов и НКО, выступающих против экологических правонарушений» Цитата из видео Общественной палаты РФ

При явном отсутствии желания властей вести с гражданами диалог стремление открестится от «политики» лишь маргинализирует тех, кто борется за общественное благо. Безусловно, отсутствие массовой поддержки приводит экоактивистов в деструктивный лагерь. В свою очередь, нежелание сформулировать понятную массам позицию приводит к тому, что чиновники всех несогласных выставляют иноагентами, финансово ангажированными, а то и этакими не от мира сего любителями цветочков и букашек. Проблема сложнее и многомернее, нежели её краткое изложение, но представляется, что причина поражения общества в битвах с корпоратократией именно в этом.

Мало найдется тех, кто посмотрит трёхчасовой круглый стол, поэтому выделим главные тезисы его участников. Сопредседатель Российского социально-экологического союза Виталий Серветник поделился результатами мониторинга нарушений прав и преследования экоактивистов и природоохранных НКО в 2021 году. По его словам, пострадали как минимум 181 активист из 44 регионов страны, 1 человек был убит (доцент Захид Уразбахтин, с 2016 года активно выступавший против застройки земель Тимирязевской академии), увеличилось количество нападений и повреждений имущества активистов — 28 человек. К уже имеющимся 8 уголовным делам прибавилось 12 новых, было составлено 70 административных протоколов и вынесено 6 обвинительных приговоров, количество штрафов увеличилось в 1,5 раза. Продолжается давление на СМИ, большое количество изданий было добавлено в реестр иноагентов.

Лидерами среди регионов по эпизодам давления на экоактивистов признаны Москва, Башкирия, Архангельская, Московская и Волгоградская области. Самыми резонансными ситуациями 2021 года стали строительство дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, полигона отходов на станции Шиес в Архангельской области, попытка разработки шихана Куштау в Башкирии, локальные конфликты в Москве на фоне застроек и вырубок природных территорий, запуск Томинского ГОКа.

Избитый активист движения «Мы за лес» Василий Иванов © ИА REGNUM

«Был убит один активист в Москве, притом обстоятельства довольно неясные, и такая ситуация повторяется третий год подряд. Мы видим увеличение числа нападений на активистов и порчу их имущества, причем в целом наборе регионов. Среди самых острых точек всё еще остается Шиес. Мы наблюдаем, как вокруг нас пытаются создать иллюзию, будто экологические активисты — это криминалитет, но это абсурд. Всё еще продолжаются минимум 8 уголовных дел. Хотя я хочу подчеркнуть: активисты выходят протестовать, когда другие механизмы диалога не работают», — пояснил Серветник.

Специалист эколого-кризисной группы Елена Грэй сообщила о том, что в последнее время участились случаи принудительного психиатрического обследования и лечения природозащитников, что в свою очередь может грозить им как минимум потерей здоровья. Принудительную психиатрию, как меру борьбы с несогласными, применяют в Москве, Воронежской области, в Башкирии и Екатеринбурге. Активиста из Воронежской области отправили на психиатрическую экспертизу за то, что он посмел обратиться в администрацию президента с требованием проверить главу Борисоглебского городского округа на коррупцию.

Сергей Строгонов рассказал, как отбывал 5 суток административного ареста за то, что в 2010 году разместил на своей странице «ВКонтакте» песню, которую спустя 5 лет в 2015 году признали экстремистской. Реальной же причиной наказания, по его мнению, стало активное противодействие планам строительства горнолыжного курорта и сопутствующей инфраструктуры на входящем в объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ» плато Лаго-Наки.

Продолжается давление на защитников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в Волгограде, по территории которого хотят проложить скоростную магистраль автодороги. Не утихает конфликт в Челябинске. Местные жители требуют остановить застройку городского бора, за что так же подвергаются гонениям.

Вырубленный лес Василий Иванов © ИА REGNUM

Не остался без внимания собравшихся конфликт в Троицком лесу. К моменту обсуждения в общественной палате 14 человек, которые в субботу 12 февраля были задержаны на встрече с депутатами на месте вырубки деревьев, были признаны Троицким районным судом в административных правонарушениях. Пять человек получили административные аресты от 5 до 9 суток, остальные — штрафы в размере 4 тысяч рублей. А параллельно с круглым столом по всей Москве проходили задержания активистов, журналистов публичных персон и музыкантов, принимавших участие в акциях по защите леса. Столичные полицейские возжелали узнать, чем же так недовольны троичане и примкнувшие к ним жители других районов.

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По сути дела, ничего экстраординарного в Троицке не происходит. Власти городского округа не учли мнение жителей, нанятые застройщиком громилы избивают и калечат троичан, большинство из которых составляют женщины. По словам активистов Любови Пелезневой и Игоря Демидова, у стройплощадки дежурят скорые и чуть ли не каждый день вывозят жертв произвола, кого с переломами, кого с ушибами и так далее, выносить с поля боя пострадавших медикам помогают сотрудники МЧС. Полицейские старательно игнорируют действия нанятых застройщиком бойцов, а свой «правоохранительный пыл» направляют исключительно на мирных граждан.

Интересную историю о компании-застройщике распространил телеграм-канал «Выводы на чистоту». Авторы канала собрали данные о том, как крайне сомнительными методами был обанкрочен ФГУП «1481 РСУ Минобороны РФ», а на его месте возникла компания «СУ-555», о которой ее же владельцы публично заявляли, что создана она выходцами из Минобороны. Авторы справедливо задаются вопросом, почему банкротством ФГУП «1481 РСУ Минобороны РФ» не заинтересовались силовики. Также хотелось бы знать, чем руководствуются московские чиновники, когда передают социально значимые подряды сомнительным компаниям.

Вырубленные деревья в Троицком лесу Василий Иванов © ИА REGNUM

Не высказываясь публично о событиях в Троцке, столичный градоначальник Собянин тем не менее встречался с троичанами. Правда, не смог им убедительно объяснить, на каких основаниях мэрия распоряжается лесным фондом Российской Федерации. «Лес не поставлен на кадастровый учет, а значит, его нет», — уточнила слова Собянина Пелезнева.

За три часа все проблемы проговорить невозможно и уж тем более описать в одном тексте. Те сотни больших и малых конфликтов, ежедневно раздирающих нашу страну, объединяет одно — ничтожно малая, но влиятельная группа в своекорыстных интересах подавляет российских граждан. И тут что Сергей Собянин, что Андрей Воробьев с его «мусорными» протестами или же воронежский судья, отправивший в «желтый дом» человека лишь за то, что тот заподозрил районного начальника в личной заинтересованности.

По сути, мы находимся в процессе становления корпоративно-криминального государства, которое сохраняет социальный фасад лишь для того, чтобы спрятать свою хищническую сущность. Все разговоры о том, что на местах обманывают больших начальников, — они «в пользу бедных». Пора признать, что вопросы экологии, образования, здравоохранения, занятости и прочего, являющегося сутью социального государства, — политические. Общественному авангарду в лице активистов сформулировать общие требования, а нам всем активно добиваться их удовлетворения.

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