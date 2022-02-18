Киев, , 15:44 — REGNUM Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр заявил, что сообщения о его отъезде из страны не соответствуют действительности. Его слова приводит украинское издание «Страна».

Киев (сс) Andrzej Harassek

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Ранее о том, что родители президента покинули Украину, сообщили некоторые СМИ. Александр Зеленский назвал такие слухи глупостью и призвал интересующихся этим вопросом взять «лопатку» и идти «в траншеи защищать Украину».

«Какая заграница? Я живу тут и работаю! Чего нам уезжать?» — заявил Александр Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, сам украинский президент ранее прибыл на полигон в Ровенской области для наблюдения за ходом военных учений «Метель-2022».

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