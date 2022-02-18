Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM На Среднем Урале компания «УРАЛЭНЕРГО-СОЮЗ» оказалась должна работникам более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

В ожидании зарплаты

Сергій Ткаченко

Заработную плату не получил 71 работник. Произошло это в январе 2021 года. По факту задолженности была организована проверка. Она выявила нарушения трудового законодательства.

В отношении директора предприятия возбудили дело об административном правонарушении. Его обвиняют в невыплате заработной платы в установленный срок. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками погасили в полном объеме.