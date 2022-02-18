Москва, , 15:36 — REGNUM Центральный банк России подготовил два законопроекта, касающийся криптовалют. Об этом сообщают источники на финансовом рынке.

Криптовалюта

Так, в первом проекте регулятор предлагает внести поправки в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», призывные запретить организацию выпуска, выпуск и обращение частной цифровой валюты в России.

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Также Центробанк предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске в России.

«Законопроектом уточняется запрет на распространение в Российской Федерации информации о частной цифровой валюте, под который будет подпадать также информация об организации выпуска, выпуске, организации обращения частной цифровой валюты», — отмечено в пояснительной записке к документу.

Кроме того, банкам, иным финансовым институтам и субъектам национальной платёжной системы будет запрещено владеть частными цифровыми валютами. Также регулятор предлагает ограничить переводы и приём платежей лицам, которые занимаются выпуском или обращением частной цифровой валюты.

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За организацию выпуска или оборота частных криптовалют внутри России будут предусмотрены штрафы: для физлиц в 300−500 тыс. рублей, а за приём платежей в ней — 30−50 тыс. рублей. Для юридических лиц в обоих случаях штраф может составить 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Штрафы должны накладываться в рамках административных дел, полномочия по возбуждению и рассмотрению которых могут закрепить за налоговыми органами и Центробанком. Срок давности по таким делам предлагается в один год с даты нарушения.

Отмечается, что законопроекты уже направлены в Минфин РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ предложил запретить в России майнинг криптовалют. В документе указано, что распространение криптовалют «создаёт существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы и угрозы, связанные с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности».