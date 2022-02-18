Москва, 18 февраля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Выполнение поручения президента России Владимира Путина не потребует от чиновников каких-то сверхусилий, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«В свете того, что сейчас в России наблюдается рост дефицита рабочей силы, подогревающий уровень зарплат, а инфляция, благодаря ужесточению монетарной политики российского и ведущих зарубежных регуляторов, будет постепенно снижаться, рост реальных располагаемых доходов россиян в 2022 году, вероятно, будет лучшим за последние годы.

Особенно в свете того, что до 2021 года реальные располагаемые доходы населения в течение семи лет сокращались.

Впрочем, возможны сценарии масштабного экономического кризиса в мире, а на фоне его и обострения международной обстановки настолько сильное, что даже эти цели могут не быть реализованы.

Впрочем, в такой ситуации попрекнуть правительство России неисполнением поручения будет не очень честно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, заявил что в 2022 году реальные располагаемые доходы граждан России должны вырасти по меньшей мере на 2,5%.

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