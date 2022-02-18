Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Шоумен и телеведущий Иван Ургант посмеялся над предложением ввести штраф за проезд в голом виде в метрополитене Санкт-Петербурга. Комментарий шоумена прозвучал в эфире программы «Вечерний Ургант» 17 февраля.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

В первую очередь, Урганта заинтересовал размер предусмотренного штрафа, который составляет от 100 до 5000 рублей. Ведущий предположил, почему может быть такой разброс.

«Да потому что и люди голые — разные бывают. Мы же петербуржцы, мы же знаем: бывает, едет человек голый в метро, да и не интересно, голый он или не голый. Ну, сто рублей заплати и едь дальше. А есть такие голые пассажиры, ты ему сам пять тысяч дашь, чтобы он проехал свою остановку, подзадержался», — иронизирует ведущий.

Вместе с тем Иван Ургант призывает с пониманием относиться к людям, которые по каким-то причинам оказались нагими в подземке. Ведь человек от усталости может забыть одеться после тяжелой ночной смены по уборке снега в Петербурге, шутит телеведущий.

Напомним, ранее поводом для шутки комика также стало заявление правительства Петербурга о 100% коллективном иммунитете. Иван Ургант пошутил, что Петербург теперь не только культурная, но и иммунная столица России.

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