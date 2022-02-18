Париж, , 15:34 — REGNUM Согласно опросу BVA, президент Франции Эммануэль Макрон с 24% голосов опережает других кандидатов в президенты страны, включая Марин Ле Пен (17,5%), Эрика Земмура (14,5%) и Валери Пекресс (13,5%), сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Глава государства, до сих пор не объявивший себя кандидатом в президенты Франции, сохраняет хороший отрыв от других кандидатов.

Опрос BVA проводился в феврале среди 1500 человек, зарегистрированных в избирательных списках.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту правительства Франции, ввод в эксплуатацию первого ядерного реактора EPR2 запланирован на 2037 год.

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