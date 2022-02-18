Париж, 18 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Согласно опросу BVA, президент Франции Эммануэль Макрон с 24% голосов опережает других кандидатов в президенты страны, включая Марин Ле Пен (17,5%), Эрика Земмура (14,5%) и Валери Пекресс (13,5%), сообщает Le Figaro.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Глава государства, до сих пор не объявивший себя кандидатом в президенты Франции, сохраняет хороший отрыв от других кандидатов.

Опрос BVA проводился в феврале среди 1500 человек, зарегистрированных в избирательных списках.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту правительства Франции, ввод в эксплуатацию первого ядерного реактора EPR2 запланирован на 2037 год.