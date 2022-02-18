Москва, , 15:34 — REGNUM В Москве льдина упала на голову женщине, она погибла на месте. Об этом 18 февраля сообщает телеграм-канал Baza.

Наледь и сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

Указано, что женщине было 58 лет. Она шла по тротуару в момент, когда с крыши дома на голову обрушилась льдина. Полученные травмы оказались смертельными.

Место случившегося не уточняется. Официальной информации по данному происшествию пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, во Всеволожске Ленинградской области с крыши магазина на прохожую упала глыба льда, городской прокуратурой организована проверка.