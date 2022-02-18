Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил действующего президента республики Саломе Зурабишвили снять гриф секретности с расходов, которые были произведены Специальной службой государственной охраны после его ухода с поста главы государства. Соответствующее письмо было опубликовано 18 февраля в Facebook.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мне не нужно помилование, поскольку я не нарушал закона и все предъявленные мне обвинения и вынесенные приговоры сфабрикованы, — говорится в обращении. — Снимите гриф секретности с расходов, произведённых Специальной службой государственной охраны для администрации президента в 2013 году и последующий период».

Саакашвили отметил, что его, а также бывшего главу администрации президента Темура Джанашия обвиняют в нецелевых расходах. Экс-президент считает, что траты были произведены в соответствии с тем, как было заведено и продолжалось после того, как Саакашвили перестал руководить страной.

Он также отметил, что недавно по телеканалам показывали, как Зурабишвили угощала шампанским гостей, пришедших в резиденцию. По мнению политика, нет гарантии, что её потом также из-за этого не обвинят в нецелевых расходах.

Напомним, Саакашвили по одному из дел обвиняют в растрате государственных средств в бытность президентом на развлечения и приобретение личных вещей. Общая сумма нецелевых расходов оценивается $2,7 млн. Его сторонники называют это дело «делом о пиджаках».